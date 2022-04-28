В Херсоне перенесли "референдум" - Арестович

Проведение "референдума" станет дополнительным стимулом для союзников Украины в давлении на Российскую Федерацию, считает Арестович.

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал информацию о возможном перенесении на более поздний срок "референдума" в Херсоне. По его информации, Россия перенесла в очередной раз уже на середину мая. Об этом в среду, 27 апреля, он заявил во время эфира на Youtube-канале ФейгинLIVE.

Он отметил, что не удивлен перенесенным срокам псевдореферендума, так как на подготовку, даже фейкового, необходимо время.

Также Арестович отметил, что для Украины "референдум" ничего означать не будет.

"До 15 мая могут успеть, подготовиться за праздники и, условно говоря, что-то организовать. Ну, организуют, ну "присоединят". Что нам их решение? Они ничего не значат. Для них это лишь продолжение международной изоляции и ускорение введения санкций за попытку новой аннексии территории", - заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, для Украины это означает только одно - очередной пакет экономической поддержки, ускорение введения санкций против России, что также "является нашим оружием", а еще дополнительные поставки военного оружия от Запада.

Ранее сообщалось, что Россия готовится провести в Херсонской области постановочный "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". В Новой Каховке уже начали печатать бюллетени. "Референдум" может состояться уже на этой неделе.