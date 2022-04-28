Итоги 27.04: Жест поддержки и визит Генсека

Еврокомиссия предложила отменить пошлины на украинские товары; Гуттериш обсудил с Зеленским безопасную эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украине разрешили год беспошлинно ввозить товары в ЕС

Еврокомиссия официально заявила об инициативе приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС. Предложение ЕК также предусматривает приостановку на год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующих в отношении украинского экспорта, стали. Кроме того, в ЕК принимают меры для облегчения наземных перевозок товаров, чтобы помочь экспортировать товары из Украины. В частности, уже началась либерализация условий для украинских водителей грузовиков, перевозящих товары между Украиной и ЕС, а также действия по облегчению транзита и использованию инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

После встречи с Путиным генсек ООН прибыл в Украину

После недавнего визита в Москву, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ним встречу. При этом украинский лидер отметил, что власть продолжает работу по расширению гуманитарной помощи, об обеспечении эвакуации гражданских из зон конфликта.

Украинская армия перейдет на новые образцы техники и оружия

Министр обороны Алексей Резников подвел итоги исторической встречи на авиабазе Рамштайн и сообщил, что министры обороны 40 стран мира приняли стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику. Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе, и в рамках которой раз в месяц Украина будет “сверять часы” с партнерами. По словам министра, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм, и постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО.

Оккупанты в Херсоне применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ

В Херсоне российские оккупанты слезоточивым газом разогнали митинг в центре города. Российские военные применили против жителей Херсона, которые протестовали против референдума о создании "ХерНР", слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

США будут координировать поставки оружия Украине

Пентагон создает в немецком Штутгарте центр управления для координации поставок военной помощи Украине. Центр EUCOM базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте и управляется американским военным генералом. Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров.

Власти назвали приоритеты в восстановлении Украины

В вопросе восстановления Украины после войны с Россией приоритетными будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. В энергетическом секторе приоритетной будет помощь атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций. Восстановление инфраструктуры Украины намерены проводить по современным европейским стандартам. Полноценное восстановление будет стоить около 600 млрд долларов.

Зеленского пригласили принять участие в саммите Большой двадцатки

Президент Индонезии Джоко Видодо, который является главой G20, пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Джоко Видодо является нынешним главой G20. Одной из стран "Большой двадцатки" является Россия, которая вторглась на территорию суверенной Украины ночью 24 февраля.

Путин пригрозил за вмешательство в войну с Украиной

Российский президент Владимир Путин пугает, что в ответ на "угрозы" от стран Запада российская армия готова нанести молниеносные удары. При этом он отметил, что у РФ есть для этого все инструменты – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться.

В Минобороны сообщили об активизации врага

Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое влияние. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины.

Киевские власти призвали горожан перенести визит на кладбище

Власти Киева призвали горожан воздержаться от посещения кладбищ в период действия военного положения из-за опасности. В КГГА подчеркнули, что с 24 февраля столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, в ходе которых гибли мирные жители. При этом зафиксированы факты обстрелов территорий кладбищ.

Борис Джонсон оценил вероятность ядерного удара со стороны Кремля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не думает, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине, если столкнется с новыми военными неудачами. По мнению Джонсона, у Путина достаточно политического пространства и поддержки в России, чтобы отступить и уйти из Украины.

Москва поменяла куратора "ЛДНР"

Кремль вместо Дмитрия Козака назначил новым куратором отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ и куратора внутренней политики РФ. СМИ сообщают, что смена куратора свидетельствует, как минимум об особом порядке взаимодействия с этими территориями и создании "единого внутриполитического пространства", как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения "ЛДНР" в состав России.

В Беларуси намерены казнить за покушение на терроризм

В Минске депутаты одобрили смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. Проект закона был подготовлен в целях “оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью”.