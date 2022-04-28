Жителям Мариуполя угрожает смертельная опасность не только из-за войны - мэр

Мариупольцям угрожают антисанитария и невыносимые условия жизни в блокадном городе.

Около 100 тысяч мариупольцев находятся в смертельной опасности, однако, не только из-за боевых действий. Жителям блокадного города грозят невыносимые условия жизни и антисанитария. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

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Мариупольцям грозят такие заболевания, как холера, дизентерия и кишечная палочка. Температура воздуха сейчас достигает 20 градусов, отчего могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии, так как отсутствует централизованная подача воды и канализации, идут разложения тысячей трупов под завалами, катастрофично не хватает питьевой воды и еды.

Оккупанты не заинтересованы в том, чтобы обеспечить людей продуктами, водой и медикаментами.

"Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Но сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация," - заявил Бойченко.

Ранее мы писали, что оккупанты обсуждают по телефону, как хотят подорвать центр деревни. Боевики РФ бояться вступать в бой с украинскими защитниками, отчего "воюют" против мирных жителей.