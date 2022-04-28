Депутата Херсонского горсовета подозревают в предательстве

Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении депутату Херсонского горсовета, который сотрудничает с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, депутат Херсонского горсовета от партии "Блок Сальдо" в видеообращении призвал жителей Херсона сложить оружие и прекратить боевые действия. Он организовал и принимал участие в пророссийском митинге.

Кроме того, фигурант с целью поддержки российских оккупантов вместе с другими лицами объявил о создании незаконного формирования "Комитет спасения Херсонщины".

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее правоохранители сообщили народному депутату от партии "Нам здесь жить" Херсонского горсовета о подозрении в государственной измене.

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