Появилось видео затопленного села на Киевщине

Дамбу в селе Демидов разрушили местные жители, отняв у врага возможность двинуться к Киеву.

Местные жители в селе Демидов разрушили дамбу, чтобы затопить село и не дать противнику пройти дальше в сторону Киева. Последствия затопления села показало издание The New York Times.

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В публикации такой ход местных жителей называют "стратегической победой".

"Фактически это была тактическая победа в войне против России. Украинцы преднамеренно затопили село вместе с огромным пространством полей и болот вокруг него, создав трясину, которая предотвратила атаку российских танков на Киев и выиграла драгоценное время армии для подготовки обороны", - сообщает The New York Times.

В целом в Украине нередко использовалась тактика разрушения собственной инфраструктуры с целью замедления продвижения врага, направления его в ловушки или вытеснения.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.