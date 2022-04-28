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Глава Генштаба РФ лично будет командовать в Изюме - СМИ

Враг стянул на Изюмское направление достаточно мощную группировку.
Глава Генштаба РФ лично будет командовать в Изюме - СМИ
Герасимов лично будет командовать на Изюмском направлении. / t.me/karpatska_sich

В сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что российская армия стянула ощутимые силы. Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники отмечает, что прибыл даже лично начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, чтобы контролировать наступление россиян на Изюм. 

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В издании отмечают, что Изюмское направление для боевиков сравнимо с "Сталинградом" и "Курской дугой". Поэтому они решили больше "централизовать" управление данным наступлением. 

Об этом говорит и личное прибытие Герасимова на операцию оперативно-тактического уровня. Это значит, что у РФ провалился план по созданию единой вертикали командования военными силами, которые воюют против Украины, которую должен был возглавить генерал и командующий Южным военным округом Александр Дворников. 

Сообщается, что Герасимов уже на пункте управления ВС РФ, размещенном в районе Изюма.

Ранее мы писали, что в Донецке отменили парад 9 мая. Оккупационная власть предложила интерактив и пообещала провести ходу "в честь победы". 

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