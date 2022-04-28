На дорогах Польши появятся колонны военной техники

Передвижения колонн станут частью учений – будет вестись отработка прибытия и развертывания сил союзников.

В Польше в течение всего мая граждане смогут наблюдать движение по дорогам военной техники в связи с учениями. Об этом сообщает Главное командование Вооруженных сил Польши в четверг, 28 апреля.

Так, начиная с 1 мая и в течение всего месяца люди могут видеть военную технику на дорогах в Западно-Поморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзьком, Мазовецком и Варминско-Мазурском воеводствах.

Передвижения колонн будут связаны с военными учениями и станут их частью – чтобы отработать прибытие и развертывание сил союзников. В основном перемещения техники будут производиться ночью, чтобы не усложнять дорожное движение, но иногда колонны могут двигаться днем и даже во время пиковых часов.

Людей просят не фотографировать и не распространять никакую информацию о перемещении техники или военных самолетов.

Ранее сообщалось, что армия США проводит учения по украинскому сценарию. В калифорнийском Национальном учебном центре Пентагона около 6 тысяч военных изучали опыт ВСУ.

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