В Украине убит британский военный, еще один - пропал без вести
Один британский гражданин убит в Украине, еще один пропал без вести. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании, сообщает Sky News.
Сообщается, что эти люди могли воевать против российских войск в качестве добровольцев.
В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей о том, чем погибший британец Скотт Сибли занимался в Украине.
"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", - сказал представитель МИД.
О пропавшем без вести британце МИД ищет дополнительную информацию.
Ранее сообщалось, что иностранные добровольцы прибыли в Украину, чтобы помочь ВСУ в войне с Россией.
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