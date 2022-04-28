В Украине убит британский военный, еще один - пропал без вести

В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей о том, чем погибший занимался в Украине. О пропавшем без вести британце МИД ищет дополнительную информацию.

Один британский гражданин убит в Украине, еще один пропал без вести. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании, сообщает Sky News.

Сообщается, что эти люди могли воевать против российских войск в качестве добровольцев.

В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей о том, чем погибший британец Скотт Сибли занимался в Украине.

"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", - сказал представитель МИД.

О пропавшем без вести британце МИД ищет дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что иностранные добровольцы прибыли в Украину, чтобы помочь ВСУ в войне с Россией.

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