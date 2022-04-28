Генштаб подтвердил уничтожение моста под Мелитополем

Через этот мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы из Крыма на материковую часть Украины.

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу российских агрессоров мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из временно оккупированного Крыма в Мелитополь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 28 апреля.

"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы пока что заняты россиянами", – говорится в сообщении.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, учитывая близость моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, которая трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.

"После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины", – добавили в Генштабе.

Ранее в четверг СМИ сообщили о подрыве моста в поселке Акимовка Мелитопольского района. По словам местных жителей, у военных РФ началась паника.

Ранее группа Сил специальных операций взорвала мост с российской военной техникой в Харьковской области. В результате операции была уничтожена колонна, которая следовала на усиление группировки противника в Изюм.

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