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Генштаб подтвердил уничтожение моста под Мелитополем

Через этот мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы из Крыма на материковую часть Украины.
Генштаб подтвердил уничтожение моста под Мелитополем

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу российских агрессоров мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из временно оккупированного Крыма в Мелитополь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 28 апреля.

"Через мост оккупанты регулярно перевозили по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы пока что заняты россиянами", – говорится в сообщении.

Также этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.

Кроме того, учитывая близость моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, которая трудно поддается ремонту в случае разрушения, ВСУ было принято решение об уничтожении объекта.

"После тщательного планирования операции ее удачно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины", – добавили в Генштабе.

Ранее в четверг СМИ сообщили о подрыве моста в поселке Акимовка Мелитопольского района. По словам местных жителей, у военных РФ началась паника.

Ранее группа Сил специальных операций взорвала мост с российской военной техникой в Харьковской области. В результате операции была уничтожена колонна, которая следовала на усиление группировки противника в Изюм.

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