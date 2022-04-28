Враг обстрелял Киев - мэр
В пабликах собщают, что было как минимум два взрыва, одну ракету сбило ПВО. Работают спасатели.
Над Киевом поднимаются клубы дыма. Киевляне сообщают о взрывах. Информацию подтвердил городской голова Виталий Кличко.
В пабликах собщают, что было как минимум два взрыва, одну ракету сбило ПВО. Работают спасатели.
"Вечером враг обстрелял Киев: два попадания в Шевченковском районе, информация о пострадавших уточняется", - сообщил Кличко.
Напомним, российские военные обстреляли район пункта пропуска Сеньковка в Черниговской области.
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