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Враг обстрелял Киев - мэр

В пабликах собщают, что было как минимум два взрыва, одну ракету сбило ПВО. Работают спасатели.
Враг обстрелял Киев - мэр

Над Киевом поднимаются клубы дыма. Киевляне сообщают о взрывах. Информацию подтвердил городской голова Виталий Кличко.

В пабликах собщают, что было как минимум два взрыва, одну ракету сбило ПВО. Работают спасатели.

"Вечером враг обстрелял Киев: два попадания в Шевченковском районе, информация о пострадавших уточняется", - сообщил Кличко.

Напомним, российские военные обстреляли район пункта пропуска Сеньковка в Черниговской области.

 

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