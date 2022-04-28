Зеленский встретился с генсеком ООН

В ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине, вопрос эвакуации из Мариуполя, а также военные преступления российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Киеве. Об этом сообщает Офис президента в четверг, 28 апреля.

В ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине, вопрос эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя, а также военные преступления российской армии.

На брифинге после встречи Зеленский заявил, что Украина сегодня "защищает Устав ООН".

"Важно, что генеральный секретарь лично увидел результаты военных преступлений, совершенных в Буче и Бородянке", – сказал он.

В ходе разговора президент также призвал остановить депортацию из Украины в Россию. По словам Зеленского, "Верховному комиссару ООН по вопросам беженцев важно получить доступ к гражданам Украины и обеспечить их возвращение домой".

Также он призвал разблокировать украинские порты вывоза продовольствия, напомнив, что от украинского продовольствия зависят миллионы людей на планете.

В свою очередь Гутерриш заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из Азовстали. Он назвал Мариуполь "кризисом в кризисе" и добавил, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью.

Напомним, 26 апреля Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился около часа. Президент РФ изложил свою версию событий в Украине.

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