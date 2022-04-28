Обстрел Киева: в ОП предложили лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Нынешний обстрел Киева – это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить Россию и мир должен объединиться вокруг Украины, отметил Андрей Ермак.

Российские агрессоры обстреляли центральную часть Киева во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который еще 26 апреля был в Москве. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram в четверг, 28 апреля.

По его словам, сегодняшний обстрел Киева – это доказательство того, что нужно как можно быстрее победить Россию и мир должен объединиться вокруг Украины. Ермак добавил, что для этого необходимо больше оружия, помощи и усилий по решению гуманитарных вопросов.

Глава ОП напомнил, что Украина каждый день платит большую цену за защиту демократии и свободы. Он отметил, что украинский народ не может проиграть.

"Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", – резюмировал Ермак.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что буквально вчера Гутерриш "сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы".

"Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", – написал Подоляк.

Напомним, вечером 28 апреля Киев подвергся ракетному удару российских агрессоров. Известно как минимум о двух взрывах в Шевченковском районе. По данным ГСЧС, есть попадания "в один объект, один жилой сектор возле объекта".

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