Гутерриш: Вторжение России - нарушение Устава ООН

Совет Безопасности ООН не смог сделать все, что в его силах для разрешения конфликта, признал Антониу Гутерриш.

Российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН. Об этом в четверг, 28 апреля, сказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на брифинге в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Одна из ценностей ООН – уважение к территориальной целостности. Это фундаментально, – подчеркнул Гутерриш.

Он признал, что «Совет Безопасности ООН не смог сделать все, что в его силах» для разрешения конфликта. При этом генсек отметил, что сотрудники ООН оказывают помощь, работая в Украине в 30 локациях.

Мы не сдадимся. Мы будем бороться с применением силы, – добавил генсек.

Напомним, Киев подвергся ракетному обстрелу во время визита Антониу Гутерриша. Произошло не менее двух взрывов в Шевченковском районе.

А 26 апреля Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор длился около часа. Путин изложил свою версию событий в Украине.

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