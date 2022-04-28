Город Фастов обстреляли крылатыми ракетами

Российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по крупному железнодорожному узлу в Киевской области.

Город Фастов Киевской области подвергся ракетному обстрелу со стороны российских агрессоров. Об этом сообщил советник глаавы МВД Антон Геращенко в четверг, 28 апреля.

"Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. По его словам, сейчас все службы работают на месте.

Как известно, город Фастов – крупный железнодорожный узел.

Ранее в четверг сообщалось, что Киев подвергся ракетному обстрелу во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Произошло не менее двух взрывов в Шевченковском районе.

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