Зеленский: Эвакуация из Мариуполя возможна

В то же время в Кремле заявляют, что готовы одобрить вывоз с Азовстали мирных граждан, но защитники должны сдаться.

В ходе визита генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев в четверг, 28 апреля, стороны договорились организовать эвакуацию украинцев из Мариуполя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения по итогам 64-го дня войны.

"На переговорах много внимания мы уделили тому, как спасти наших людей из Мариуполя. Считаю, что с помощью ООН можно организовать эвакуационную миссию. Украина готова к этим шагам. Но нужно также, чтобы и российская сторона отнеслась к этому вопросу без цинизма и реально выполняла то, о чем говорит", - сказал глава Украинского государства.

При этом он отметил, что вопреки своим же заявлениям о прекращении обстрелов города Россия продолжала наносить удары по населенному пункту даже тогда, когда в Украине находился глава ООН. Более того, добавил Зеленский, российские войска обстреляли Киев, когда Гутерриш пребывал в Офисе президента.

"Это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что олицетворяет Организация. Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул президент.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление Зеленского по эвакуации людей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. По его словам, этот вопрос не является темой для переговоров.

"Путин ясно сказал, что гражданские лица могут выйти с Азовстали, а военные - сложить оружие", - сказал Песков в комментарии провластным российским СМИ.

Ранее сегодня координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

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