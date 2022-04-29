Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита

Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что шокирован ударом России по Киеву во время его пребывания в украинской столице. Об этом он сказал корреспонденту BBC вечером в четверг, 28 апреля.

По словам руководителя всемирной организации, в то время, когда крылатые ракеты поразили цели в Шевченковском районе Киева, он как раз вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем в Сети продолжают публиковать видео последствий вражеской атаки на столицу Украины.

Напомним, одна из российских ракет попала в 25-этажный жилой дом. Предварительно, пострадали 10 человек, пятерых удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

В связи с атакой в Офисе президента предложили лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

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