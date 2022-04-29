На Донбассе защитники отбили девять атак врага

Украинские военные уничтожили более 40 захватчиков и десятки единиц российской военной техники.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 28 апреля ВСУ отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Так, в ходе боев защитники уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один российский самолет, одну крылатую ракету и пять беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь оперативно-тактическая группировка Восток информирует, что в зоне ее ответственности были ликвидированы 42 оккупанта. Также бойцы разбили три танка, две БМП, один БТР, одну ББМ, один АТ и два дрона противника.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированный украинский город Изюм в Харьковской области приехал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Он будет командовать оккупационными войсками на Донбассе.

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