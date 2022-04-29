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Российские войска нанесли удар по Хмельницкой области

Вследствие атаки на одном из объектов инфраструктуры начался пожар. Его оперативно ликвидировали.
Российские войска нанесли удар по Хмельницкой области

Вечером в четверг, 28 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Шепетовском районе Хмельницкой области. Никто не пострадал, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

По его словам, вследствие обстрела на объекте возник пожар. Он уже ликвидирован.

"Последствия попадания ликвидируются. Жертв нет!" - подчеркнул Гамалий.

Напомним, до этого враг обстрелял Киев и город Фастов в Киевской области. Пострадали более 10 человек. 

 

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