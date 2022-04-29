Арестович предрек расширение границ войны

Боевые действия могут начаться на территории Молдовы, Беларуси и самой России, спрогнозировал советник.

Война, развязанная Россией на территории Украины, развивается по принципу расширения на соседние страны. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Тень войны легла на Молдову, на Беларусь и на саму Россию. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - сказал он.

На этом фоне спикер прокомментировал удар России по Киеву в тот момент, когда в нем находился генсек ООН Антониу Гутерриш, назвав атаку "эскалацией по самому дурному варианту".

"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? То есть они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями.

РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился Гуттериш - это все равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска. Интересно, РФ останется членом СБ ООН, он в очередной раз проглотит это?" - задался вопросом Арестович.

Что касается положения дел на фронте, советник признал, что российские войска превосходят ВСУ по количеству, и Украина несет крупные потери в боях, однако "армия РФ заканчивается, ситуация - контролируема".

"В Украине созревают условия для военной победы. Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро. Они поняли, что мы не сдадимся! Второго Афганистана не будет", - резюмировал представитель Киева.

Как сообщалось, Гутерриш шокирован решением Москвы нанести ракетный удар по центру Киева, когда там находился генсек ООН.