Арестович предрек расширение границ войны
Война, развязанная Россией на территории Украины, развивается по принципу расширения на соседние страны. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович."Тень войны легла на Молдову, на Беларусь и на саму Россию. Война расползается, она не удержится ни в рамках "спецоперации", ни в рамках границ Украины. Она отбросила очень серьезную тень и в этой тени видны вспышки пожаров", - сказал он.
На этом фоне спикер прокомментировал удар России по Киеву в тот момент, когда в нем находился генсек ООН Антониу Гутерриш, назвав атаку "эскалацией по самому дурному варианту".
"Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? То есть они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве, за то, что он сказал, что это война, а не спецоперация, за то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями.
РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился Гуттериш - это все равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска. Интересно, РФ останется членом СБ ООН, он в очередной раз проглотит это?" - задался вопросом Арестович.
Что касается положения дел на фронте, советник признал, что российские войска превосходят ВСУ по количеству, и Украина несет крупные потери в боях, однако "армия РФ заканчивается, ситуация - контролируема".
"В Украине созревают условия для военной победы. Помощь от мировых лидеров приходит очень быстро. Они поняли, что мы не сдадимся! Второго Афганистана не будет", - резюмировал представитель Киева.
Как сообщалось, Гутерриш шокирован решением Москвы нанести ракетный удар по центру Киева, когда там находился генсек ООН.