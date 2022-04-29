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ВСУ поразили 15 воздушных целей противника

В украинском небе за день сбили девять российских беспилотников, пять ракет и один истребитель-бомбардировщик.
ВСУ поразили 15 воздушных целей противника

За сутки 28 апреля силы Противовоздушной обороны ВСУ сбили в небе над Украиной 15 вражеских объектов. Такие данные привели в командовании Воздушных сил.

Так, накануне противник нарастил пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования. Защитникам удалось сбить пять ракет типа Калибр и Х.

Кроме того, враг увеличил присутствие БПЛА в украинском небе. За день поражены девять беспилотников: семь - типа Орлан-10 и два - неустановленного типа.

"В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34!" - добавили бойцы.

 

Ранее в Сети появилось видео, как один из украинских военных летчиков сумел спасти свой истребитель МиГ-29 во время вражеского обстрела.

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