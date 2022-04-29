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В Донецкой области жертвами обстрелов РФ стали семь человек

Всего от рук захватчиков в регионе погибли уже 278 человек, и это без учета Мариуполя и Волновахи.
В Донецкой области жертвами обстрелов РФ стали семь человек

Российские войска в четверг, 28 апреля, продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. В результате погибли три человека, еще четверо - получили ранения. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.

"Авиаракетным ударом по Нью-Йорку россияне убили 3 мирных жителей Донбасса и еще 3 ранили. Еще один человек ранен в Марьинке", - уточнил губернатор.

По данным Кириленко, всего от рук захватчиков в Донецкой области погибли уже 278 человек, и это без учета Мариуполя и Волновахи, "где счет жертв идет на тысячи".

Ранее в регионе захватчики обстреляли Славянский курорт. Значительные разрушения получили корпуса больницы Укрпрофздравницы.

 

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