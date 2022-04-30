Малюська рассказал, когда накажут военных преступников РФ

В министерстве юстиции считают, что наказание не будет столь быстрым для военных преступников, как того хотели бы украинцы.

Военные преступники Российской Федерации получат первые приговоры минимум через год-полтора-два. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил в эфире информационного марафона министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Органов, или судов, которые в конце концов будут выносить приговоры военным преступникам, среди них военнослужащие и высшее руководство РФ, их очень много. Это и национальные суды, и прокуратуры, это Международный уголовный суд, который имеет юрисдикцию в отношении военных преступлений и геноцида в Украине. Это трибунал, который будет создан по преступлениям агрессии, создание которого недавно поддержал Совет Европы, а также суды других государств. Полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры - это займет минимум год-полтора-два. Потому что обычно международные юрисдикции были очень медленными, и это еще очень быстрые сроки, как правило - это 6-8 лет и дальше", - сказал министр.

По его словам, главная проблема - физически задержать виновных.

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол", - сказал Малюська.

Он добавил, что когда приговоры будут выноситься Международным уголовным судом, то задержать, например, Владимира Путина сможет страна, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Как минимум, мы ограничим их возможность выезда за территорию РФ, а потом рано или поздно достанем их физически. Я бы на месте россиян не покидал территорию России, хотя это не гарантирует безопасность", - заметил министр.

Параллельно, сообщил он, Министерство юстиции разрабатывает механизм как наказать преступный режим деньгами.

"Другое наказание отобрать их деньги, за эти деньги отстроить нашу экономику и заплатить деньги нашим гражданам. Это огромный блок: европейские суды по правам человека, арбитражи, отдельно комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но похожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать, в гражданских - надо найти российские деньги. И большинство этих денег защищено, к сожалению, пока суверенным иммунитетом РФ, потому что это государственные средства. Но мы видим каким образом этот иммунитет снять и получить доступ к сотням миллиардов долларов, евро, фунтов, которые находятся заблокированные за рубежом", - рассказал Малюська.

Он добавил, что речь идет не о месяцах, а о годе-двух и даже больше.

"Но путь понятен, результат будет достигнут", - подытожил глава Минюста.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что для привлечения России к ответственности за военные преступления против Украины необходимо создание специального трибунала. Она отметила, расследование уже началось.

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