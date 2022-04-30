Украина предлагает Европе электроэнергию в обмен на газ

Поставки электроэнергии в Европу помогут также возместить дефицит украинского бюджета, считает президент.

Украина готова помочь Европе поставками электроэнергии для снижения зависимости от России, в обмен Киев рассчитывает получать тот объем газа, которого не хватает Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с польскими журналистами.

Он отметил, что атомная генерация Украины очень велика и Киев сможет продавать электроэнергию на запад по нормальным ценам, а не искусственным для какого-либо заработка.

"Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, то наша генерация очень поможет", - сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер указал, что пока есть технические сложности, потому что идет война. Однако "Украина готова реально помочь многим странам с этим".

"Нам нужно торговать, экспортировать. Электрическая энергия поможет нам. Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электроэнергию и на взаимных дружеских отношениях можем получать недостаточный для нас объем газа из Европы. Давать электроэнергию, а получать газ. Такие вещи планируются", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск, кроме станций cпутникового интернета Starlink, передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall.

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