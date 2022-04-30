В МВД сообщили, сколько украинцев числятся пропавшими без вести

В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК, чтобы установить личности погибших.

Только за два месяца полномасштабного вторжения России в Украину в полицию поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Впоследствии, около половины из них были разысканы. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявила заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян во время встречи с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), говорится в Facebook МВД Украины.

Во время встречи с Директором по политике и сотрудничеству Международной комиссии по пропавшим без вести Андреасом Клаиссером Мэри Акопян сообщила, что статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны. "В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК", - уточнила она.

Андреас Клаисер отметил, что ICMP имеет 25-летний опыт работы в 40 странах по делу идентификации по ДНК пропавших без вести. "Международная комиссия по вопросам пропавших без вести имеет договоры сотрудничества с правительственными ведомствами, институтами, как занимаются вопросами пропавших без вести, Международным уголовным судом, Интерполом и другими межгосударственными организациями", - сказал он. Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (International Commission on Missing Persons, ICMP) - межправительственная организация, занимающаяся проблемой пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека и стихийных бедствий. Штаб-квартира организации находится в Гааге, Нидерланды. Ранее американский телеканал CNN обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где российская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей городов.

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