Кабмин поднял маржу для АЗС на 40%

Украинские автомобильные заправочные станции будут зарабатывать больше денег от продажи каждого литра топлива.

Максимальная торговая надбавка на дизельное топливо и бензин повышена на 40%. Решение об этом в пятницу, 29 апреля, принял Кабмин ради ликвидации дефицита топлива на заправках, заявил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Парламенте Тарас Мельничук в своем официальном Telegram-канале.

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Так, прибавку повысили для дизельного топлива с 5 до 7 грн с учетом НДС (на 40%) и для автомобильных бензинов с 4,55 до 6,50 грн с учетом НДС (на 42,8%).

"В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,50 грн. с учетом НДС (на 42,8%)", - говорится в сообщении.

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Таким образом, с учетом максимальной наценки предельная стоимость дизтоплива не должна превышать 40,66 грн/л, бензинов - 36,05 грн.

Также правительство продолжило действие предельного уровня торговой надбавки на общественно значимые продовольственные товары на весь период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

Напомним, оккупанты вывозят с захваченных территорий зерно. Российские военные уже украли сотни тысяч тонн зерна на захваченных территориях, и могут вывезти остальное.

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