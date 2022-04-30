Зеленский рассказал о погибших в войну работниках СМИ в Украине

Накануне, в результате обстрела Киева российскими оккупантами, погибла продюсер "Радио Свобода" Вера Гирич.

С 24 февраля в результате российского вторжения в Украине погибло 23 работника медиа. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что продолжается разбор завалов в Киеве, куда накануне во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты.

"Обидно, но такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что отэтого удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич.

"Она стала 23-м работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля", - добавил Зеленский.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Ее тело обнаружили утром 29 апреля.

Всего в Украине зафиксировано 243 преступления российских агрессоров против украинских журналистов и медиа.

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