Итоги 29.04: Больше помощи и братская могила

ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам; В Киевской области снова нашли массовое захоронение. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ООН намерена удвоить поддержку украинцев в условиях войны

В Организации Объединенных Наций обещают не сдаваться в попытках помочь Украине. Глава ООН отметил, что удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь и уменьшить человеческие страдания. Накануне генеральный секретарь ООН посетил Украину, где признал, что Совбез ООН не справился с нападением РФ на Украину.

Зеленский рассказал о новом массовом захоронении в Киевской области

Правоохранители обнаружили массовое захоронение около девяти сотен гражданских лиц на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией. По словам главы государства, погибших от рук оккупантов может быть намного больше. Для выяснения цифры, позже власть планирует провести поименную перепись населения. При этом Зеленский заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Кабмин выделил дополнительные средства на оборону

Кабинет министров на заседании выделил на оборону почти 150 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что деньги пойдут на зарплаты, технику, горючее, еду, защиту, оружие. Средства получили Минобороны и министерство внутренних дел.

В МинАПК сообщили о засеянных площадях

Украина засеяла 4,39 млн га земель, что составляет 30,5% от запланированных на нынешний сезон. Так, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области полностью завершили сев яровых культур ранней группы: пшеницы, ячменя и овса.

Украина получит дополнительные грантовые средства

Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Изменение в договор подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Аруп Банерджи. Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на охрану здоровья, поддержки внутренне перемещенных лиц.

Власти Молдовы и непризнанного Приднестровья провели переговоры

Делегация Молдовы встретилась для переговоров в Варнице с представителями власти непризнанного Приднестровья на фоне провокаций в регионе. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Это первые переговоры такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации - беспрецедентно.

Россия запустила по территории Украины более 1900 ракет

С начала полномасштабной войны Россия совершила более 1900 ракетных запусков по территории Украины, заявили в Пентагоне. Большая часть ракетных пусков и, откровенно говоря, ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс. В США уточнили, что почти все авиаудары наносятся с российских авиабаз.

При этом, специалисты подсчитали, что общая стоимость выпущенных по Украине ракет составляет около 7 млрд долларов. Они учли лишь случаи, когда точно известен класс ракеты, - на самом деле таких ракет могло быть больше. Речь идет о ракетах Калибр, Искандер, Точка-У и ракет класса X.

Стала известна жертва обстрела Киева

В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Ее тело обнаружили утром 29 апреля. Тело журналистки пролежало под завалами всю ночь. Достали ее только с утра.

Пограничники ввели ограничения для граждан Сумской и Черниговской областей

Госпогранслужба запретила гражданам в Сумской и Черниговской областях приближаться к границе ближе, чем на один километр км днем и на 20 км ночью. Так на территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время, находиться в лесополосе или с целью отдыха, осуществлять какие-либо работы, кроме ряда предприятий по предварительному согласованию с пограничниками.

Жителей Мелитополя предупредили об опасности передвижения по городу

Жителям Мелитополя сейчас опасно передвигаться по городу и району - российские оккупанты все чаще похищают людей, особенно мужчин призывного возраста. По словам городского главы, похищенных держат в нечеловеческих условиях в подвале. При этом их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной. Иван Федоров подчеркнул, что сейчас опасно останавливаться даже на выезде из Мелитополя и просто передвигаться по городу и району.

С июня украинским беженцам в Германии повысят социальные выплаты

Начиная с 1 июня украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого составляет 449 евро. Также украинцы, получившие защиту на основании §24 закона о пребывании иностранцев, имеют разрешение на работу без ограничений.

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