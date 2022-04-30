ВСУ на Донбассе отразили 14 атак врага

Российские захватчики продолжают наступление в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

В течение суток на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 14 атак врага. Были уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 30 апреля.

Отмечается, что подразделения российских войск перемещаются с территории Белгородской области в район Изюма. Речь идет о подразделениях из состава Восточного военного округа.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать позиции и нанести удар по ВСУ.

Враг наносит авиационные, ракетные удары и обстреливает объекты из артиллерии в глубине территории Украины, позиции наших войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок российских войск.

На Северском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении Сулиговки и Длинного, успеха не имели. Для прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства ПВО.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попаснай) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха нет, боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ.

На Южнобужском направлении активного вражеского наступления не было, есть единичные обстрелы украинских позиций.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно для разоблачения наличия и характера действий резервов.

Отмечается, что ВСУ поразили 10 воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Ранее в Пентагоне сообщли, что РФ сбилась от графика наступления на несколько дней.

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