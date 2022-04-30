Армия РФ неспособна реализовать свою боевую мощь – британская разведка

Наличие у России огромных военно-технических ресурсов не превращается для нее в успехи на поле боя

Российская армия не может полностью реализовать свою боевую мощь в противостоянии ВСУ из-за отсутствия необходимых навыков на уровне подразделений и боевого духа у солдат. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.

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Отмечается, что российское командование пытается устранить недостатки, сдерживающие наступление в Украине. Для этого пытаются концентрировать боевую мощь на узких участках, сокращать линий снабжения и упрощать процедуры управления и контроля.

Однако пока значимых успехов достичь не удается в связи с истощением подразделений и ослаблением боевого духа войск.

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"Недостатки в тактической координации русских остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные успехи", - говорится в сообщении.

Напомним, враг опять не смог захватить Рубежное. Несмотря на ранее сделанные заявления о захвате, полного контроля над городом враг не имеет до сих пор.

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