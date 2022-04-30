В Попасной оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы

Автобусы с местными жителями попали под обстрел вражеской ДРГ, связь с водителями и пассажирами потеряна.

Российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. Об этом утром в субботу, 30 апреля, сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

Он отметил, что связь с водителями и пассажирами потеряна.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было гораздо больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ", - рассказал он, добавив, что автобусы расстреляны.

Кроме того, по его словам, связи с людьми, которые находились в автобусах и организовывали эвакуацию, нет.

Ранее сообщалось, что лишь семеро десантников РФ выжили после штурма позиций ВСУ на Луганщине.

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