ВСУ уничтожили оккупанта во время записи видео

Россиский военный на камеру рассказывал о том, что задача выполнена на "пять с плюсом", но тут раздался выстрел.

Украинские защитники ликвидировали российского захватчика прямо во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" защитниках Украины. Соответствующее видео в субботу, 30 апреля, опубликовал Генштаб ВСУ.

"Российский оккупант решил похвастаться: "Бла-бла-бла... Задача выполнена на пять с плюсом, всего три трехсотых...". Но... как говорят украинцы "не говори "Гоп" пока не перескочил", - подписали ролик в Генштабе ВСУ.

На видео рассказ российского захватчика обрывает выстрел.

Ранее кадыровцы показали, как получили ответ от ВСУ. "Тик-ток войска" Кадырова снимали на видео, как воюют в Украине, но в какой-то момент неожиданно получили ответ.

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