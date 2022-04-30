Возле Изюма уничтожили российский пункт управления

Нацгвардия и ВСУ ликвидировали вражеский пункт управления и около трех десятков единиц техники противника.

Спецназ Национальной гвардии Украины и военные ВСУ на Изюмском направлении уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

"Более 30 единиц техники, из которых более половины танков, а также БТРы, БМД и МТЛБ были уничтожены благодаря филигранной работе нацгвардейцев и военных ВСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что группа бойцов специального назначения Национальной гвардии Украины, проводя разведку на одном из Изюмских направлений, обнаружила много единиц техники, пункт управления и место жительства личного состава противника.

"Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огнем!" – сообщили в Нацгвардии, добавив, что все цели уничтожены.

Ранее в Генштабе сообщали, что за минувшие сутки ВСУ на Донбассе отразили 14 атак врага.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 23 200 своих военных.

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