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Оккупанты вывозят с захваченных территорий зерно

Российские военные уже украли сотни тысяч тонн зерна на захаченных территориях, и могут вывезти остальное.
Оккупанты вывозят с захваченных территорий зерно

Российские захватчики украли уже несколько сотен тысяч тонн зерна на оккупированных ними территориях Украины. Об этом во время телемарафона заявил заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна также может быть украдена российскими войсками.

Ранее сообщалось, что власти Красноярского края РФ разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами. В законодательном собрании объяснили необходимость введения такого решения тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей.

Позже там открестились от решения воровать зерно в Украине, а публикацию документа о принятом решении объяснили взломом сайта.

Оккупанты вывозят украинское зерно в Крым - Денисова

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