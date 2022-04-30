Для Путина символично уничтожить Мариуполь - ОП
Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения, потому что для врага символично уничтожить город и его защитников - полк Азов. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Президент, председатель ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Определенные политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", – сказал Подоляк.
По его словам, россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хотя бы на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символично уничтожить Мариуполь и Азов.
"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбардировать", – заметил советник главы ОП.
В то же время Подоляк подчеркнул, что и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.
Тем временем в мэрии Мариуполя опубликовали свежее видео Азовстали, где над предприятием виднеется огромный столб черного дыма.
Накануне сообщалось, что в разбомбленном госпитале на Азовстали находятся более 600 раненых.
Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", которые на самом деле являются своеобразными "правилами жизни" в оккупации.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet