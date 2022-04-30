На Луганщине РФ пытается продавить оборону ВСУ

Российские военные в Луганской области пытаются продвинуться по трем направениям, но им это не удается.

Российские захватчики в Луганской области пытаются продавить оборону ВСУ в трех направлениях, но это им не удается. Об этом в эфире телемарафона в субботу, 30 апреля, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг продолжает обстреливать все населенные пункты Луганской области и в дальнейшем по трем направлениям прорыва они хотят продавить нашу оборону – это Попасная, это Горская громада со стороны Золотого, Новотошковка, там в Нижнем бои и направлении Рубежного на Северодонецк также. Тяжелые очень бои, но продавить нашу оборону они не могут", - сказал Гайдай.

По его словам, на Луганщине российский агрессор действует по мариупольскому сценарию, города в области уничтожены почти полностью, каждый населенный пункт разрушен более чем на 70%.

Ранее сообщалось, что лишь семеро десантников РФ выжили после штурма позиций ВСУ на Луганщине.

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