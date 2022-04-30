Украина арестовала полсотни цистерн с топливом из Беларуси

Цистерны въехали в Украину накануне вторжения и обеспечивали логистику войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы.

Печерский райсуд Киева арестовал 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что после вторжения россиян вагоны-цистерны фактически обеспечивали логистику войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы. Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, которые входят в сферу влияния Медведчука.

После освобождения Черниговщины от российских захватчиков следователи ГБР инициировали ходатайство в Печерский райсуд об аресте обнаруженного имущества. Сейчас ГБР принимаются меры по передаче изъятого Агентству по розыску и менеджменту активов, а в дальнейшем Вооруженным силам Украины.

Некоторые из цистерн после удачных боевых действий ВСУ несколько "повреждены", но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о планировании, подготовке или развязывании агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленного на совершение таких действий (ч. 1 ст. 437 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Украина изъяла несколько кораблей РФ и Беларуси. Вопросы их национализации будут рассматривать компетентные органы.

Также ГБР изъяло десять российских судов, которые находились на ремонтных работах в Одесской области.

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