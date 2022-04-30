Стали известны детали боя за Гостомель

Военные получили сведения, что в аэропорту приземлится вражеский самолет с десантом, однако вместо него прилетело много вертолетов.

Украинские военные впервые рассказали подробности боя за аэропорт в Гостомеле, который произошел в первый день вторжения России в Украину.

Защитники заранее прибыли в аэропорт и заняли позиции. По их информации, должен был прилететь транспортный самолет Ил-76 с десантом. Задача украинских военных была не дать ему приземлиться, или, в случае его посадки, по максимуму нанести урон противнику.

Однако, вместо самолета прилетело много вертолетов, что было неожиданностью.

"Подбили два Ка-52 и один Ми-8, задержав их и не дав высадиться десанту", - рассказал военный.

В ответ российские захватчики начали стрелять по украинским защитникам, однако тем удалось подавить их встречных огнем, вынудив отступить.

Позже ВСУ работали над подавлением десанта и ДРГ, которые уже присутствовали в этом районе.

"Это сильно их деморализовало, поскольку они не ожидали получить такой сильный отпор. Они планировали просто высадиться и занять позиции, окопаться и оттуда двигаться дальше", - отметил военный.

После первой волны Нацгвардия разбила взлетно-посадочную полосу из минометов, чтобы не дать прилететь подкреплению на самолетах.

Напомним, 24 февраля аэропорт в Гостомеле под Киевом захватили российские десантники, однако после ожесточенных боев украинским войскам удалось отбить стратегически важный объект.

Также сообщалось, что Ил-76 с десантниками на борту вернулся в Гомель, поскольку не смог приземлиться в Гостомеле, где была разбита взлетная полоса.

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