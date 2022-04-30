Военные РФ обстреляли Донетчину, ранены дети
Войска РФ в субботу, 30 апреля, обстреляли Доброполье Донецкой области. Ранены семь человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что травмированным детям не более 6 лет - двое 2015 года рождения и один в 2017-го.
"Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные проходят амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, минувшей ночью оккупанты нанесли авиаудар по школе в Приволье Черкасской общины Краматорского района.
Напомним, в Харькове обстреляли больницу и жилые дома.
Также сообщалось, что в Попасной оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы.
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