В Минобороны допустили, что Путин объявит мобилизацию

В случае провала наступательной операции на Донбассе Кремль может пойти на полномасштабную мобилизацию

Президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию, если к тому будет располагать ситуация на фронте. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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Он отметил, что в некоторых регионах России мобилизация уже идет, но скрыто – вербуют наемников для участия в войне против Украины. Также к участию в боевых действиях сейчас пытаются привлечь мужчин на оккупированных территориях Донбасса.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - отметил Мотузяник.

Напомним, солдаты РФ ищут способы покалечиться, чтобы сбежать домой. Моральное состояние солдат оккупационной армии далеко от боевого, свидетельствуют данные перехватов.

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