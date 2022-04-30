В ОП описали видение мобилизации в РФ

Подоляк отметил, что многие пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики.

Объявление всеобщей мобилизации в РФ - это возможность для российских властей "выдоить последние накопления из беднеющего населения". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, многие пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики.

"Но нужно понимать, что российская государственная машина мыслит немного другими категориями, а именно - коррупционной логикой. Мобилизация в России - это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления с населения, которое беднеет. "Плати или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине.

В России начали скрытую мобилизацию - Генштаб

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