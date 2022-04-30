Бизнес помогает Каменскому лекарствами и топливом - мэр

В город приезжают тысячи переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, создано три Центра заботы для людей.

Город Каменское Днепропетровской области принимает переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, справляться с ситуацией городу помогают местные предприятия. О помощи городу и переселенцам рассказал мэр Андрей Белоусов в эфире телеканала Украина 24.

На данный момент в городе проживает более 13 тысяч переселенцев, из них 4 тысячи - дети.

"На базе трех ЦНАП мы создали Центры заботы, где предоставляем людям все социальные и другие услуги. Я хочу поблагодарить наши предприятия, особенно Каметсталь группы Метинвест: оно предоставило убежище более 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей из Мариуполя и Авдеевки - а для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места”, – рассказал он.

Белоусов прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива по стране, отметив, что в городе нехватки пока не наблюдается благодаря помощи безнаса. В частности, Каметсталь предоставила городу 10 тонн дизеля и будет помогать с горюче-смазочными материалами. "Кроме того, у города есть также запас горючего, который позволит продержаться минимум месяц", - сообщил он.

"Также, только за последние 2 недели предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этого лекарства мы создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы. То есть город работает, он защищен и готов ко всему”, - резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что гуманитарные штабы компании Метинвест в Запорожье и Кривом Роге готовят сотни тысяч продуктовых наборов для нуждающихся украинцев.

В целом с начала войны Фонд Ахметова, SCM и ФК Шахтер предоставили гумпомощь 1,5 млн человек.

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