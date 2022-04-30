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В Минобороны допускают полную мобилизацию в РФ

В отдельных регионах РФ уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины.
В Минобороны допускают полную мобилизацию в РФ

Президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в Росии. Это зависит от ситуации на восточном фронте, - заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля.

Он отметил, что в отдельных регионах РФ уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины. Кроме того, к боевым действиям пытаются привлечь мужчин на оккупированном Донбассе.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - подчеркнул Мотузяник.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что объявление всеобщей мобилизации в РФ - это возможность для российских властей "выдоить последние накопления из беднеющего населения".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине.

 

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