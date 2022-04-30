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Украина и РФ провели обмен пленными

В результате обмена домой вернулись 14 украинцев. Среди них семь военных и семь гражданских.
Украина и РФ провели обмен пленными

Украина и Россия в субботу, 30 апреля, провели очередной обмен пленными. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Отмечается, что результате обмена домой вернулись 14 украинцев. Среди них семь военных и семь гражданских.

"Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", - подчеркнула Верещук.

Напомним, ранее Украина и Россия провели седьмой обмен пленными. Были освобождены 45 украинцев.

Оккупанты похищают мужчин для "обменного фонда" - ГУР

 

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