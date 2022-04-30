На Киевщине подорвалась бригада ДТЭК, один энергетик погиб

Маршрут, по которому двигался автомобиль с бригадой, подорвался на тротиловом взрывном устройстве, которое невозможно обнаружить саперам из-за отсутствия металла в нем.

В Киевской области на российском взрывном устройстве подорвалась ремонтная бригада энергетиков ДТЭК, один сотрудник погиб, двое – в больнице, сообщает пресс-служба компании в субботу, 30 апреля.

"Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, с первого дня войны работающих на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях. Компания оказывает всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям пострадавших сотрудников, а также делает все, чтобы они получили необходимое лечение", - сказано в сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла 28 апреля в ходе ремонтных работ в Макаровском районе.

По предварительным выводам автомобиль подорвался на заложенном взрывном тротиловом устройстве на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом. В таком устройстве отсутствует металл. Поэтому его было трудно найти саперам. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

Отмечается, что маршрут, по которому двигалась бригада, проверялся на наличие опасных устройств сотрудниками ГСЧС в присутствии представителей компании 20 апреля. Было получено разрешение на безопасное ведение работ в этом месте. Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута.

Для предотвращения подобных случаев обстоятельства трагедии изучит специальная комиссия.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально обезопасить наших работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, тщательно проводящих разминирование территорий и разрешающих. К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются. ДТЭК обязательно предоставит всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Благодаря энергетикам, героически выполняющим свою работу в военное время, тысячи людей сейчас могут пользоваться электроэнергией", - прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Отметим, полностью восстановить электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевщины ДТЭК планирует до 1 июня. Свет уже вернули 75% потребителей региона.

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