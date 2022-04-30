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ВСУ уничтожили беспилотник МЧС РФ

На Донетчине уничтожены многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10.
ВСУ уничтожили беспилотник МЧС РФ

Украинские военные в Донецкой области уничтожили многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов Орлан-10. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что беспилотник принадлежал МЧС России.

"Видно, совсем тяжело у оккупантов со своими беспилотниками. Ждем теперь в небе на их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары с воздушными змеями!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле Изюма уничтожили российский пункт управления.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 23 200 своих военных.

 

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