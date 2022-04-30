Объявлено подозрение секретарю Совбеза РФ

Николай Патрушев на внеочередном заседании Совбеза РФ 21 февраля публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Объявлено подозрение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Секретарю Совета безопасности РФ уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что секретарь Совбеза РФ на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сообщалось, что завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального Собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, Россия официально признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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