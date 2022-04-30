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Эвакуация из Попасной приостановлена - глава ОВА

Гайдай отметил, что на проверку безопасности маршрута или нового пути эвакуации потребуется время.
Эвакуация из Попасной приостановлена - глава ОВА

Эвакуацию из Попасной Луганской области приостановили. Вывоз людей возобновят после проверки маршрута на безопасность. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, на проверку безопасности маршрута либо нового пути эвакуации потребуется время.

Он также сообщил, что сегодня из Лисичанска и Северодонецка удалось вывезти 40 человек, среди которых четверо детей.

Напомним, в Попасной оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы.

Ранее сообщалось, что представитель ООН в Украине отправилась эвакуировать людей из Мариуполя.

 

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