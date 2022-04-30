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ВСУ освободили четыре села на Харьковщине

В результате наступления подразделений Сил обороны был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.
ВСУ освободили четыре села на Харьковщине

Украинские военные вернули под контроль четыре села в Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что в результате наступления подразделений Сил обороны Украины был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилестное.

Напомним, в течение суток на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 14 атак врага. Были уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

ВСУ ведут активную маневренную оборону - Генштаб

 

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