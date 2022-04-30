РФ готовится усилить наступление на востоке

Самые активные действия российской армии наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Войска РФ перегруппировываются и усиливают атаки на востоке Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля.

"Основная цель противника пока остается неизменной - это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", - сказал спикер Минобороны.

По его словам, вражеские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях, но самые активные действия наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлениях.

Кроме того, выявлены признаки подготовки РФ к еще большей активизации боевых действий.

Как рассказал Мотузяник, на это указывают отдельные подготовительные действия противника.

Так, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь. А в Ростове-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на Луганщине РФ пытается продавить оборону ВСУ.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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