Из Азовстали эвакуировали 20 гражданских - Азов

В Мариуполе с Азовстали началась эвакуация гражданских. Это женщины и дети. Людей вывозят в Запорожье.

В Мариуполе из Азовстали удалось вывезти 20 человек, среди которых женщины и дети. Об этом заявил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар.

"По состоянию на 19:40, мы передали в условленное 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов. Это женщины и дети и мы надеемся, что те люди поедут в условленном направлении, а именно в Запорожье на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

По словам Паламаря, обе стороны придерживают режима тишины.

Напомним, вывоз гражданских с территории металлургического завода в Мариуполе должен был состояться в пятницу, 29 апреля.

Также сообщалось, что координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

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